【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 1−1（PK1ー3） 東京ヴェルディ（4月12日／埼玉スタジアム２００２）【映像】60m爆速スプリントからのゴールセンターサークル付近からの猛烈スプリントで背後に抜け出し、鮮やかにネットを揺らした。スピード感あふれるゴールにファンが大興奮している。4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が行われ、浦和と東京ヴェルディが対戦。試合は両チームがゴールを奪い合い、PK戦の末