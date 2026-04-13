◆米大リーグブルージェイズ２―８ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは１２日（日本時間１３日）、本拠でツインズに敗れ、２連敗となった。シュナイダー監督は「ホームで戦う以上はもっと勝ちたかった」と肩を落とした。序盤から流れを失った。初回に無死二塁からバーショの右前適時打で先制したが、先発のシャーザーが踏ん張れない。２回に１死一、