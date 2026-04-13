米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、元ドジャースのジャスティン・ターナーが（41）が、メキシカンリーグのティワナ・トロスと契約する見込みだと報じた。ターナーはオリオールズ、メッツで、堅実ながらも目立たないユーティリティ選手としてキャリアをスタート。2014年にドジャースへ移籍すると、一気に才能が開花した。同年は準レギュラーながら打率.340、出塁率.404、長打率.493を記録。2016年には三塁のレギュラ