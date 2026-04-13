【パルマ（イタリア）共同】サッカーのイタリア1部リーグで12日、パルマのGK鈴木彩艶はホームのナポリ戦にフル出場した。試合開始直後にロングキックで先制点の起点となったが、後半に失点し、1―1で引き分けた。