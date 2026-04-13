マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が“天王山”に向けた意気込みを示した。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第32節が12日に行われ、マンチェスター・シティはチェルシーと対戦した。前半は相手の堅守と速攻に手を焼くも、後半開始早々の51分にニコ・オライリーのヘディングシュートで先制すると、6分後にはショートコーナーからマルク・グエイが