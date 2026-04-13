ガールズグループLovelyz出身のイェインが、ベトナムのダナンで過ごした優雅な日常を公開した。ジョン・イェインは4月12日、自身のSNSに「去年の冬、ダナン」という一文とともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ダナンの高級リゾートにあるプールで休日を謳歌する彼女の姿が収められている。【写真】Lovelyz、元メンバーはバイト生活かゼブラ柄のワンピース水着を着用した彼女は、無駄のない引き締まったプロポーション