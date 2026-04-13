初夏のときめきを香りで楽しみたい方へ♡Lalineから新作コレクション「ゴールデンブルーム」が登場しました。花々のやさしい香りに包まれながら、肌と心を満たしてくれる贅沢なラインナップ。ボディケアからヘアケア、ギフトアイテムまで幅広く揃い、日常を少し特別にしてくれる注目コレクションです♪ 香りとケアを楽しむラインナップ♡ 「ジェルボディスクラブ」（200g／5,280円税込）はぷるん