当時5歳の女の子をわいせつ目的で自宅に連れ込むなどしたとして、警視庁は46歳の団体職員の男を逮捕しました。【映像】団体職員の男を逮捕 複数被害か団体職員の後藤隆也容疑者（46）は、おととし2月、当時5歳の女の子が13歳未満であると知りながら、千葉県松戸市の自宅に女の子を連れ込んでわいせつな行為をしたなどの疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、後藤容疑者は女の子の服を脱がせた姿を自身のスマートフ