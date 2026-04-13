【天気】北海道は日中に、にわか雨がありそうです。東北と北陸は晴れるでしょう。桜は秋田や盛岡まで満開になっており、お花見日和になりそうです。関東〜近畿は雲はでますが、晴れ間はありそうです。洗濯物は外に干せるでしょう。中国・四国は一部で雨が降りそうです。九州は雨が降ったりやんだりでしょう。【日中の気温】西日本と東日本は12日（日）と同じくらいになりそうです。北日本は12日（日）より3℃〜5℃高いでしょう。日