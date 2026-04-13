長坂秀樹さん推奨…制球力を向上させる「歩きながらスローイング」コントロールが定まらない小学校低学年の子どもたちに、適切な投げ方をどう教えたらいいのか、悩む指導者も多いだろう。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは第一歩として、相手に真っすぐ投げる重要性を強調。効果的なドリルを紹介している。長坂さんが推奨するメニューの1つが「歩きながらスローイング」だ。やり方は