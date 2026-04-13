アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、“延長”した幸せ誕生日ショットを公開した。３月１５日が２８歳の誕生日だった大谷は、１３日までに自身のインスタグラムを更新。「誕生日幸せ期間、延長」と記し、元「＝ＬＯＶＥ」の齊藤なぎさに誕生日を祝ってもらうツーショットなどをアップした。この投稿には、「みりにゃーたん可愛すぎます」「わ！！かわいい尊い」「破壊力がやばくて…ツーショット