内部で起こっているフェースのズレがショットを曲げる クラブフェースの向きをチェック ゴルファーは自分の見た目上で、フェースをスクェアにセットするわけですが、実際にはスクェアになっていない場合が少なくありません。たとえば右手を極端に下から握っているような場合、地面に置いたクラブの