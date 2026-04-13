上田桃子に伝えた「眼力が強いより強いのが仏の半眼」とは 「眼力が強い」より強いのが「仏の半眼」である そうした絶え間ない氣の流れについて、先生が面白いことをいったのを思い出します 「最近は野球などスポーツ中継を見ていると、〝この選手は眼力が強い〟などといった解説をする者がいる。意志が