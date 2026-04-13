長期化する物価高で消費者の節約志向は根強く 長引く物価高騰を背景に様々な商品の値上げが続く中、流通各社が消費者の節約対応に追われている。 イトーヨーカ堂は低価格帯プライベートブランド（PB＝自主企画）商品『セブン・ザ・プライス』を拡充、2026年度に前年比で約3割増となる約400アイテムまで拡大する。 『セブン・ザ・プライス』は2021年7月から販売を開始。パッケージ