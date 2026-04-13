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【カナダ】 住宅建設許可（2月）21:30 予想N/A前回4.8%（前月比) 【米国】 中古住宅販売件数（3月）23:00 予想N/A前回409.0万件（中古住宅販売件数) 予想0.1%前回1.7%（中古住宅販売件数・前月比) ※予定は変更することがあります