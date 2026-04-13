米株価指数先物大幅下落、ダウ490ドル安米イラン協議決裂 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限47639.00（-490.00-1.02%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6777.25（-78.00-1.14%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24936.25（-345.00-1.36%） 米株先物は大幅下落、ダウは490ドル安。 先週末の米イラン協議は決裂、合意に至らず終わった。トランプ氏は米国がホルムズ海峡を封鎖すると発表。イランは米国に