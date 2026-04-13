トランプ米大統領イランへの「限定的」攻撃再開検討、本格的な空爆も検討 WSJによると、トランプ米大統領はイランに対し限定的な攻撃再開を検討しているという。 本格的な空爆再開も検討しているという。ただ、情勢をさらに不安定化させる恐れがあるほか長期戦は回避したいため、その可能性は低いという。 米当局者によると「ホルムズ海峡の全面開放」や「ウラン濃縮の全面停止」「ヒズボラやフーシ派への資金提