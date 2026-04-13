俳優三田村邦彦（72）が13日までにXを更新。米国、イスラエルによるイラン攻撃の停戦交渉が不調に終わった後の12日午後9時49分のポストで「地球上から戦争をなくしてくれる救世主が現れないかぁ」とつづっている。パキスタンの仲介でイスラマバードで行われた米国のバンス副大統領とイランのガリバフ国会議長との11日からの協議は、合意に至ることなく終了。トランプ大統領はその後、「ホルムズ海峡を米海軍が封鎖するプロセスに入