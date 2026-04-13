今回は、産後義母に怒鳴られ、反撃を誓ったエピソードを紹介します。まだ出産したばかりなのに…「私はこの前帝王切開で出産しましたが、退院直前に義母から電話がありました。出産後、義母は見舞いに来なかったので、『出産のお祝いの電話かな』と思いました。しかし、お祝いの電話ではありませんでした。『退院したらすぐ掃除しなさい！』『息子は仕事で忙しいから、絶対にあの子に掃除させないでね！』と、怒鳴ってきたんです。