グラビアアイドルの三橋くんが12日、Xを更新。歩行中“異例の事態”が勃発したことを報告した。あの、助けてください、ふつうに歩いてただけなのに下着がはち切れました。三橋くんは「あの、助けてください、ふつうに歩いてただけなのに下着がはち切れました」と書き出した。そして「生きてくの難しいです。。。」とつづった。三橋くんは現役薬学部女子大生グラドルとして活躍し、先月28日にはXで「111回薬剤師国家試験『合格』し