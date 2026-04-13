フジテレビの月曜21時枠、通称“月9”は、1週間の始まりを飾るドラマ枠だ。だからだろうか。月9ドラマの内容と主演が発表されるときには、他のドラマ枠にはない高揚感を覚える。 参考：“宇宙”を描く学園ドラマはなぜ増えたのか？『サバ缶、宇宙へ行く』に寄せる大きな期待 春クールの月9は、宇宙食開発を題材にした『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）だ。主演は北村匠海。冬クールでは『リブート