サッカー日本代表とドイツ１部フランクフルトの育成組織でコーチを務める長谷部誠氏が１１日付で自身のＳＮＳを更新。家族とドイツの街を散策する姿を公開した。長谷部氏は「束の間の休日。ドイツもだいぶ暖かくなってきました」と投稿。愛息を肩車しながら石畳の路地を歩く後ろ姿など複数枚アップした。この投稿に「画面全体があたたかいです♥」「パパしてますね」「素敵な写真をありがとうございます」「大喜びでし