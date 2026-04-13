【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで12日、マインツの佐野海舟は0―1で敗れたホームのフライブルク戦にフル出場した。同僚の川崎颯太は後半17分までプレー。フライブルクの鈴木唯人は出番がなかった。ブレーメンの菅原由勢はアウェーのケルン戦に先発し、前半限りで退いた。チームは序盤に退場者を出し、1―3で敗れた。