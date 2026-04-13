グラビアアイドルの白川愛梨（27）が12日深夜に放送されたテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜2・20）に出演。プロフィールがほぼ架空であることを告白し、理由も明かした。今回は「ネクストブレイクするのは誰だ!?」と題して放送され、俳優・岩城滉一をはじめ、グラビアタレントの熊田曜子らが所属する大手芸能事務所「アーティストハウス・ピラミッド」のブレイク間近と目される4人が登場し