女優・タレントの村山輝星が９日付で自身のＳＮＳを更新。８日に誕生日を迎えたことと、高校に進学したことを報告した。「２０２６年４月８日、１６歳になりました！今年も桜と共に誕生日の写真を撮ることができました。」と投稿。桜とともに写る自撮り写真を公開した。続けて「この春は中学を卒業し、高校に進学しました。これまで支えてくださったたくさんの方々への感謝を忘れずに、１６歳も充実した一年になるよう精進し