◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）終わってみれば阪神ＪＦの上位２頭が桜花賞でも１、２着。私が日曜日のコラムで指摘していた通り、２歳時の力関係は変わっていなかったわけだが、それにしてもスターアニスの走りには驚かされた。同じＧ１勝利でも、昨年より明らかに強くなっていたからだ。リリージョワがゲート内で暴れて前扉が破損して、発走時間が遅れるアクシデント。３歳牝馬には過