◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１０節甲府２―１札幌（１１日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）甲府戦はスタッツだけを見るとシュート数は１６対７、枠内シュートも６対３と、２―０や３―１で勝っておかしくないもの。それがＰＫの１点だけでは物足りない。スタッツが良くないと安定して勝てないし、試合も面白くはならない。数字と結果の両方を取るのは難しいものだが、逆に言えば、内容が良くなっているのは確