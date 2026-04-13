子供が産まれ、在宅ワークを始めた妻を「ままごと」だと鼻で笑い続けた夫。悔しい思いをしてから数年後、ある贈り物から状況が一変する！？今回は友人から聞いた夫からの無言の謝罪とも言えるエピソードをご紹介します。 まるでままごと！？ 悔しい！ 数年後に届いた贈り物