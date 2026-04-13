フジテレビ系で新番組「指原千夏」（土曜・深夜２４時４５分）が１８日から放送されることがわかった。若槻千夏、指原莉乃による本音トークバラエティー。若槻、指原のデータを元に生成された新たなＡＩアバター「指原千夏」が、ネットに広がる視聴者の声や世間のイメージを独自調査。若槻、指原、そしてゲストにまで忖度（そんたく）なく率直な質問もぶつけてしまう。毎回、名店の個室にゲストを迎え、さまざまな本音トーク