◆米大リーグブルージェイズ２ー８ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打１四球だった。前日１１日（同１２日）の同戦は休養のため出場していなかった岡本は２戦ぶりにスタメン復帰。まずは１点リードの初回２死三塁で打席に立つと四球を選んだ。出場試合では３戦ぶりの出