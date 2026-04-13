女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、１人息子の“ＪＪ”こと木下の変ぼうに驚いた。１３日までに自身のインスタグラムで「おはヨネスケ」と書き出し、「４年前のＪＪと今を比べてみました。別人？（笑）」と息子の写真を連続投稿。４年前はブルーヘアでふっくらしていたが、現在は金髪のロン毛で顔もシュっとしている。フォロワーは「ＪＪ君、別人ですね今は大人の顔イケメンです」「イ