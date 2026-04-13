夫婦漫才師・宮川大助・花子の一人娘、さゆみ(48)が、挙式したことを12日までに、弟子のお笑い芸人の宮川隼人、宮川たま子らが自身のインスタグラムを更新し、白無垢姿の親子3ショットを公開した。 【写真】幸せいっぱいの花嫁姿の愛娘と笑顔の3ショット たま子は「4月9日は宮川大助花子師匠の金婚式そして、大助花子師匠の愛娘の宮川さゆみ姉さんの式京都の上賀茂神社へお祝いに行ってきました」と報告。隼人も師匠夫妻