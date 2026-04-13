2020年6月に脳内出血を発症し、現在リハビリ療養中の俳優・清原翔(33)が12日、自身のインスタグラムを更新。友人の女性ミュージシャンとのツーショットを公開した。 【写真】療養中の清原翔の元に芸能界の仲間が！ 「まみこ来てくれた！」と記し、3月に無期限で活動を休止した女性ラップユニット「chelmico」のMamiko(鈴木真海子)と海をバックにパシャリ。2日前にも「ねるなえが来てくれたー」と女優・長