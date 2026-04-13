浦和はPK戦での負けを含む5連敗浦和レッズは4月12日にJ1百年構想リーグ第10節で東京ヴェルディと対戦し、1-1からのPK戦に敗れた。これで2つのPK戦を含む5連敗になったチームだが、今季の敗戦は全てが1点差かPK戦という結果になった。選手たちからは「何回目だよみたいに思われても仕方ない」、「厳しさが足りない」といった言葉が聞こえた。浦和は後半開始1分でルーキーFW肥田野蓮治が5試合ぶりの今季4点目を決めて先制に成功