後藤のアシストから伊藤がゴールをマークベルギー1部シント＝トロイデンは、4月11日に行われたプレーオフ第2節でクラブ・ブルッヘと対戦し、1-2で敗れた。日本人6選手が先発出場した一戦で、FW後藤啓介のアシストからMF伊藤涼太郎が沈めた先制ゴールのパスワークに反響を呼んでいる。前半22分、シント＝トロイデンの流れるようなパスワークから試合が動く左サイドバックのDF畑大雅が縦パスを入れると、MFイリアス・セヴァウイ