キューバのミゲル・ディアスカネル大統領は12日（現地時間）、ドナルド・トランプ米国大統領がキューバをイランに続く軍事作戦の対象として言及したことについて、「軍事攻撃を開始する正当性はない」とし、「もしキューバに侵攻すれば代償を払うことになるだろう」と述べた。ディアスカネル大統領は同日公開されたNBCとのインタビューで、米国によるキューバ侵攻の可能性に関連し、「そのような事態になれば戦闘と抵抗が起こり、