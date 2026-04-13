米国とイランの21時間にわたる終戦交渉が2分の「決裂宣言」で終わった。米国交渉団を率いたバンス副大統領はパキスタンで11日に始まり深夜まで続いた交渉を終えた後、「合意に至らなかった」と明らかにしてから30分で交渉の場を離れた。その後トランプ大統領は12日に交流サイト（SNS）で「米海軍がホルムズ海峡を直接封鎖するだろう」と明らかにした。バンス副大統領は12日にイスラマバードで記者会見を行い、「イランはわれわれの