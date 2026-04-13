カリブ海の国・ハイチにある国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産の観光地で圧死事故が発生し、少なくとも30人が死亡した。12日（現地時間）、現地メディア「ル・ヌーベリスト」などによると、11日にハイチ北部の高地にある要塞「シタデル・ラフェリエール」で大規模な圧死事故が起きた。19世紀に建設されたシタデル・アンリはハイチ独立の象徴で、1982年にユネスコ世界文化遺産に指定された観光名所だ。この日はここで例