将棋の糸谷哲郎八段（37）が4月12日、東京・江東区の複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」で行われた『有明春祭り2026 DREAM ランタン by 関電工「藤井聡太とABEMA将棋と、目隠し将棋」』に出演。現在、名人戦七番勝負を戦う藤井聡太六冠（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）のデビュー当時の印象を「すごいとは思っていたが、ここまでとは…」と振り返った。【画像】ファンを驚かせた目隠し将棋（複数画