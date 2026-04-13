千鳥の2人が、万馬券を的中させた若手芸人の払い戻し金額に「お前すごいぞ！」「ギャンブルゴリラやん！」などと驚愕するシーンがあった。【映像】驚愕の払い戻し金額『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには菊地亜美が出演した。この日は、競馬好きのた