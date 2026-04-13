切ない歌詞と過激なライブのギャップでバズっている3人組グループが生放送でも“通常営業”のパフォーマンス。「相変わらずすごい」「曲は最高」とさまざまなリアクションが飛び交った。【映像】「なんちゅう衣装や」生放送でSHIROSEが過激パフォABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送された『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』