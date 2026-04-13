＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞ミニマリストと対極にいるモノメディア編集者として、気になるとついポチッてしまいがちなのが小さいアイテム。以前は、ひとつでいろいろできる多機能なモノが好きでしたが、最近は単機能かつコンパクトなモノに惹かれます。そんな小さいモノ好きがここ数カ月で買って、日々持ち歩いている手のひらサイズのアイテムをお気に入り度合いでランク付け。そんな極私的なランキング