エルアル・イスラエル航空は、運航規模を拡大する。停戦への合意を受けたもので、欧州やアメリカ、アジアの約40都市へ段階的に乗り入れを再開する。現段階では、1機あたりの乗客数を100名に制限している。東京/成田〜テルアビブ線の運航も再開する計画で、テルアビブを4月12日と14日、15日発の運航を予定している。機材はボーイング787-9型機を使用する。4月18日までのイスラエル発の新規予約は停止しており、現時点ですでに航空券