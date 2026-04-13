約2年ぶりの本格的なとんかつ特集に調査隊の気分もアガる!?新店を担当したライター菜々山＆編集戎、名店の肥田木、町かつの星野、飲みかつの井島、各ジャンル担当の編集武内が取材を振り返りつつ推しの魅力を語ります！とんかつを愛する同志に捧ぐ特集！肥「およそ40ページの特集、茶色にあふれた誌面になったね。どこを開いても茶、茶、茶。茶色い料理は何でもおいしい。コレこの世の真理！」武「男性には気軽なご馳走というイメ