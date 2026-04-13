4月12日午後、兵庫県川西市の民家の浴室で高齢夫婦が倒れこんでいるのが見つかり、妻は搬送先の病院で死亡が確認されました。 妻の首にはひものような物で絞められた痕があったということです。夫の胸には刃物が刺さっていて、病院で治療を受けています。 ■前傾姿勢で向かい合う形で倒れこんでいた 警察や消防によると、12日午後2時40分ごろ、兵庫県川西市湯山台の民家の浴室で、住人の夫婦（いずれも84歳）が倒れこんでいるの