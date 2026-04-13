西武の滝澤が好守で勝利に貢献■西武 2ー1 ロッテ（12日・ベルーナドーム）ダイナミックな美技に球場が騒然となった。西武の滝澤夏央内野手は12日、本拠地で行われたロッテ戦に途中出場。延長10回にスーパープレーを披露し勝利に貢献した。22歳の好守に「ほんとに最高」「試合の大きな分岐点」とファンも驚いている。1点を争う攻防が繰り広げられるなか、守備で流れを引き寄せた。9回裏に1点差を追いつき迎えた10回表、ロッテ