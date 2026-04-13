デグロムと初対戦…初球を先頭打者アーチ【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で2試合連発となる今季5号の先頭打者アーチを放ち、球場を熱狂させた。地元放送局の実況者は「奇襲をかけました」と脱帽。名投手として知られる解説者も、思わず笑みをこぼすほどの快景が生