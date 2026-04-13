血管が再生されて毛が生える「正直、最初は“気のせい”だと思っていました。ところが、ある日いつもの美容院で後ろから鏡をあてられたときに、頭頂部の地肌が思ったよりも見えていて、自分もハゲの仲間入りだと認めざるを得なくなりました……」そう語るのは、神奈川県に住む小林清さん（71歳・仮名）だ。小林さんは、60代に入ってから進行し始めた薄毛に悩まされていた。なによりストレスだったのが「他人からどう見えているかを