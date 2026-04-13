元ヤクルトの西田氏が語る、正捕手・中村悠平の凄み2024年限りで現役を引退した西田明央氏が、今季から台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟で打撃戦略コーチに就任し、指導者として新たな一歩を踏み出した。北照高（北海道）から2010年ドラフト3位でヤクルトに入団。14年間チーム一筋でプレーし、通算310試合に出場し、打率.211、17本塁打、65打点の成績を残した。台湾での挑戦が始まった今、これまでのプロ野球人生を振り返った。