あと4ヵ月で保険証は期限切れ……いつまで放っておいても大丈夫？移行しないと「10割負担」ってホント？マイナ保険証のメリットとデメリットを徹底解説「健康保険証が使えなくなると聞いて、数年前にマイナ保険証を登録しました。病気になったとき、保険適用ができずに治療費が全額自費（10割負担）になってしまうと困りますから。ただ、遠くの実家に住む85歳の父は『個人情報が洩れるかもしれない。紙の保険証のほうが使いやす